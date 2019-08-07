«المركزي الهندي» يعلن خفضا رابعا على أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد

خفض بنك الاحتياطي الهندي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي، في مسعى لتحفيز الاقتصاد المستمر في التباطؤ.

وخفض المركزي سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) بـ35 نقطة أساس من 5.75% إلى 5.40%. وسعر الريبو هو سعر الفائدة الذي يُقرض به البنك المركزي البنوك التجارية.

وقال المركزي، في مراجعته الثالثة للسياسة النقدية لهذا العام، إنه يتخذ "موقفا مرنا" بعدما سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية المزيد من التباطؤ.

وخفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لـ2019-2020 إلى 6.9% مقابل 7% في الماضي.

وسجلت العديد من القطاعات الرئيسية المزيد من التباطؤ. وتراجعت مبيعات مركبات الركاب للشهر الثامن على التوالي في يونيو إلى جانب مبيعات المركبات التجارية.

وأضاف المركزي، في بيان، أن مبيعات الجرارات والدراجات البخارية، والتي تعد مؤشرا على الطلب في المناطق الريفية، واصلت هي الأخرى التراجع.

وقال شاكتيكانتا داس محافظ البنك الهندي، في مؤتمر صحفي: "التباطؤ في هذه المرحلة يبدو مؤقتا وليس هيكليا عميقا. هذا هو تصورنا لهذه المرحلة".

وأضاف أن هناك حاجة لإصلاحات هيكلية لتحفيز الطلب في المناطق الحضرية والريفية، وأن البنك المركزي الاحتياطي الهندي يقوم بدوره مع الأطراف المعنية الأخرى.

ولا يزال الاقتصاد الهندي أحد أسرع اقتصادات العالم نموا، إلا أن هذا النمو تباطأ من نحو 8.17% في 2016-2017 إلى 6.9% في 2018-2019. وتبدأ السنة المالية في الهند من أبريل وتنتهي في مارس.