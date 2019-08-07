إكرامي: ضحيت بالمشاركة في كأس العالم من أجل الأهلي

أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، عن تضحيته بالمشاركة في كأس العالم صيف العام الماضي 2018 في روسيا مع المنتخب، من أجل النادي الأهلي.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية "بدأت الموسم قبل المنقضي على مقاعد البدلاء، وجاءت فترة الانتقالات الشتوية وأنا بديلا وكنت أريد المشاركة في المونديال".

وأضاف "في هذه الفترة كنت أفكر أن أرحل عن الأهلي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة، والانضمام لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم".

وتابع "لكني بعدها قررت أن أجدد تعاقدي مع الأهلي واستمر مع الفريق حتى إذا كنت سأجلس بديلا، وهذا الأمر سيضيع علي فرصة الانضمام لقائمة المنتخب في المونديال".

وأوضح إكرامي "قراري جاء لأن الأهلي هو بيتي والمكان الذي سأكمل به مستقبلي حتى بعد اعتزال كرة القدم، ثم بعد ذلك تعرض أحمد الشناوي حارس الزمالك وقتها للإصابة، واختارني الجهاز الفني للمنتخب للقائمة المشاركة في كأس العالم".