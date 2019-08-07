محافظ مطروح: 216 طالبا تقدموا للحصول على المنح الجامعية

أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، عن تقدم 216 طالبًا من أبناء مطروح خريجي الشهادة الثانوية العامة، للحصول على المنح الدراسية بالجامعات الخاصة التي سيتم الإعلان عنها، موضحًا أنه سيتم ترشيح الطلاب وفقًا للمجموع ورغبة الطالب في الالتحاق بها.

وأضاف محافظ مطروح، أنه وفقًا لأعمال اللجنة فقد تقدم 216 طالبًا خريجي الشهادة الثانوية العامة بمجموع لايقل عن 85% للقسم الأدبي و90% للقسم العلمي، منهم 166 طالبًا قسم علمي علوم ، و28 طالبًا علمي رياضة ، و22 طالبًا قسم أدبي، لافتًا إلى استبعاد طالبين منهم لتقدمهم لمنحة المانية، وذلك لعدم السماح بالتقدم لأكثر من منحة لإتاحة الفرصة للجميع وفقًا للشروط المحددة.

وأوضح أنه جار تنسيق قوائم الطلاب وفقًا للمجموع والرغبة مع الإعلان عن المنح القادمة للمحافظة تباعًا، وإعلان أسماء المرشحين لكل منحة وفقًا لمجموعهم ورغبتهم والضوابط والشروط المعمول بها.