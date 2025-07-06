يسرائيل هيوم: تسريبات عن خلاف متصاعد بين نتنياهو ورئيس الأركان

تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة– وبين رئيس الأركان إيال زامير، وفقا لتقارير إعلامية محلية، في حين دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى "الإصغاء" لرئيس الأركان.

وواصلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، نشر تسريبات عما دار بين نتنياهو وزامير في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) الذي عقد مساء الخميس الماضي.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤولين قولهم إن الاجتماع شهد جدالا حادا بين رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش بشأن ما تسميها إسرائيل مناطق إنسانية في قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة، فقد قال رئيس الأركان للمجلس المصغر مستنكرا: "هل تريدون من الجيش السيطرة على مليوني مدني في غزة؟".

ورد عليه نتنياهو بالقول "كم عدد الجنود الذين تحتاجهم للسيطرة على مليوني مدني في غزة"، وأضاف أنه "إذا لم تكن إسرائيل قادرة على السيطرة على مليوني مدني فلن تقدر على التعامل مع إيران"، وفقا لموقع الجزيرة نت.



وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "لا أقبل الادعاء بأننا لا نستطيع هزيمة حماس وأن الحرب ستستمر 30 عاما".

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قالت إن الاجتماع "العاصف" شهد جدالا صاخبا بشأن الخطوات التالية في قطاع غزة، وخيارات الجيش في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).