الجيش البريطاني: المياه بدأت تتسرب إلى داخل السفينة التي تعرضت لهجوم بالبحر الأحمر

قال الجيش البريطاني، اليوم الأحد، إن المياه بدأت تتسرب إلى داخل سفينة اندلعت فيها النيران جراء تعرضها لسلسلة هجمات في البحر الأحمر، وطاقمها يستعد لمغادرتها.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، الذي شمل إطلاق نار وقذائف صاروخية وربما استخدام زوارق مسيرة.

إلا أن حجم الهجوم أثار الشكوك في وقوف جماعة الحوثيين في اليمن وراءه.

وكان الحوثيون قد شنوا سلسلة من الهجمات على سفن في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إلا أنهم امتنعوا منذ أشهر عن مهاجمة السفن.

وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني هذا الإعلان بشأن السفينة المتضررة.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، الذي يأتي في وقت لا تزال فيه التوترات مرتفعة في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، وبعد الحرب بين إيران وإسرائيل، وكذلك الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية.