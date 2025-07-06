 نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب

القدس/ الأناضول
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 8:58 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 8:58 م

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن مساعي إبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة، إن نتنياهو، توجه قبل قليل إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب.

وقبيل صعوده الطائرة بمطار بن جوريون قرب تل أبيب، قال نتنياهو إن "إسرائيل تعمل على صفقة تبادل وفق شروطها"، وفق الصحيفة.

وأوضح أنه "أعطى تعليمات واضحة" لطاقم المفاوضات غير المباشرة مع حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف نتنياهو: "نحن مصممون على إعادة جميع الأسرى، والتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل".

وأردف: "اللقاء مع ترامب قد يسهم في تحقيق اتفاق".


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