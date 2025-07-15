الجيش الإسرائيلي يرفض الإفصاح عن عدد الجنود المنتحرين في صفوفه

9 أعضاء كنيست طالبوا بعقد جلسة لبحث الملف الذي وصفوه بـ"المقلق" عقب تسجيل ثالث حالة انتحار خلال 10 أيام

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن رفض الجيش الإفصاح عن عدد حالات الانتحار في صفوفه، رغم مطالبات رسمية داخل الكنيست بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وُصف بالارتفاع المقلق فيها.

يأتي ذلك بعد تسجيل ثالث حالة انتحار خلال 10 أيام لجندي شارك في الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة إلى أن قسم القوى البشرية بالجيش يرفض الكشف عن بيانات الانتحار في صفوف عسكرييه.

وأضافت أن 9 من أصل 25 عضوًا في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست وجّهوا رسالة إلى رئيس اللجنة، يولي إدلشتاين، دعوه فيها إلى عقد جلسة طارئة لبحث الزيادة في حالات الانتحار داخل الجيش الإسرائيلي.

وكتبوا في رسالتهم: "مجرد الرفض لكشف البيانات يثير القلق ويمس بثقة الجمهور في الجيش"، وفق المصدر ذاته.

وأضافوا: "لا يمكن الانتظار نصف سنة لنشر المعطيات، في واقع يكون فيه جنود الجيش تحت أعباء نفسية ثقيلة أكثر من أي وقت مضى".

وأكد الأعضاء التسعة في رسالتهم على "ضرورة مراجعة الوضع واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع خسارة أرواح الجنود والمجندات الذين يحتاجون للدعم والمساندة".

وأفادت الإذاعة بأن مراسلها للشؤون العسكرية، يارون كادوش، تقدّم صباح الثلاثاء بطلب إلى وحدة المتحدث باسم قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي للحصول على بيانات حول عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش.

وأضافت: "مثل كل الطلبات السابقة في الأشهر الأخيرة، قوبلت بالرفض وبنفس الرد الذي يطلب مني الانتظار نصف سنة، حتى يناير 2026".

والاثنين، انتحر جندي إسرائيلي، داخل قاعدة عسكرية شمال إسرائيل، في واقعة هي الثالثة من نوعها خلال 10 أيام.

وقالت القناة 12 الخاصة وقتها إن جندي في الخدمة النظامية من لواء "نحال" انتحر صباح الإثنين بقاعدة عسكرية في هضبة الجولان السوري المحتلة.

وأضافت أن الجندي المنتحر "كان قد شارك في القتال في غزة خلال الحرب، وهو ثالث جندي في الجيش يُقدم على الانتحار خلال أسبوع ونصف".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عقب الحادثة، فُتح تحقيق من قِبل الشرطة العسكرية، وسيتم إحالة النتائج بعد استكمالها إلى النيابة العسكرية للمراجعة، وقد سُلم بيانٌ إلى عائلة الجندي".

والأسبوع الماضي، أنهى جندي الاحتياط الإسرائيلي دانيال إدري الذي فقد صديقيه في السابع من أكتوبر 2023 حياته عن عمر ناهز 24 عامًا، كما عُثر على جندي آخر، لم يُسمح بنشر اسمه ميتا أيضاً.

ويشهد الجيش الإسرائيلي ارتفاعا غير مسبوق في حالات الانتحار والأزمات النفسية في صفوفه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وسُجل في العام الماضي 21 حالة انتحار بين الجنود، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد، مقابل 17 حالة انتحار في 2023، وفق معطيات رسمية صادرة عن الجيش.

ومنذ بداية الحرب على غزة، قتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6099، حسب الأرقام المعلنة على موقع الجيش، والتي يرى مراقبون أنها لا تكشف حقيقة خسائره.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بموازاة مفاوضات غير مباشرة بقطر بين تل أبيب وحماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.