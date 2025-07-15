كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تحركات مكثفة للوزارة لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في أوروبا، معلنا عن زيارات مرتقبة إلى ألمانيا وإيطاليا في أغسطس وسبتمبر المقبل، وذلك بعد زيارة أجراها مؤخرًا إلى صربيا.

وأعلن خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة» على هامش تسليم عقود عمل جديدة للسفر للخارج، أن «الوزارة توقع اليوم عقود طلبية للبوسنة لـ 120 عاملا، وسنسلم أول مجموعة مكونة من 40 عاملا اليوم».

وقال إن الهدف الأسمى للوزارة هو توفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب المصري، مشيرا إلى أن «العمالة المصرية باتت تتمتع بسمعة عالمية وكفاءة عالية نتيجة المشروعات العملاقة التي تمت في مصر».

وأوضح أن «قطاع البناء والتشييد، هو القطاع الذي يشهد إقبالا كبيرا من دول العالم»، مضيفا: «كل العالم اليوم لديه نقص كبير جدًا في هذه العمالة، ونحن في مصر لدينا العمالة الكفؤة بفضل الخبرات التي اكتسبوها من العمل في المشاريع العملاقة التي تمت خلال السنوات الماضية».

واستعرض آلية التقديم، والتي تبدأ بنشر الوزارة إعلانات الوظائف على موقعها الإلكتروني ومن ثم يُسجل العامل بياناته لتكوين قاعدة بيانات، فيما تقوم الوزارة بتحديد مواعيد الاختبارات التي تجريها الشركة الطالبة للعمالة.

ورد على المخاوف من تأثير سفر العمالة الماهرة للخارج، قائلا إن السوق المصري قادر على استيعاب الاحتياجات المحلية والخارجية، مضيفا أن «مصر بلد شابة، فيها 60% شباب تحت سن 30 عامًا، مع العلم أن أعلى نسبة تحويلات للعاملين بالخارج كانت العام الماضي».