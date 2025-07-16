مهرجان قسم المسرح الدولي يُكرِّم الفنان فتحي عبد الوهاب في دورته الـ18

كرّم مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة الفنان فتحي عبد الوهاب، وذلك خلال حفل ختام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وقد أُقيمت فعالياتها خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

أُقيم حفل الختام على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض فيلم عن فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان، تلاه عدد من الكلمات من اللجنة العليا للمهرجان، ثم تم تكريم الفنان فتحي عبد الوهاب، واختُتم الحفل بإعلان الجوائز.

وضمّت اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم: الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور هاني أبو الحسن، والدكتور أحمد صقر، والدكتورة منال فودة رئيسة المهرجان، والدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان، والدكتور طارق عبد المنعم.

وتُعد هذه الدورة أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية وأجنبية، من بينها: إيطاليا، إسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة، والأردن.

وانقسمت مسابقات هذه الدورة إلى محورين: العروض الطويلة والعروض القصيرة. وقد تقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عروض مسرحية من داخل مصر وخارجها؛ تم اختيار 10 عروض منها للمشاركة في محور العروض الطويلة، و11 عرضًا من بين 65 عرضًا في محور العروض القصيرة.