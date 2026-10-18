برونو فرنانديز يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد واهتمام من برشلونة وجالطة سراي

كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

وبحسب صحيفة «فاناتيك» التركية، فإن فرنانديز بدأ يفقد صبره بسبب تراجع مستوى مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعدما فشل الفريق في استعادة الأداء الذي قدمه خلال الموسم الماضي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد تألق في موسم 2025-2026، بعدما صنع 21 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا رقمًا قياسيًا في المسابقة، ليساهم في إنهاء مانشستر يونايتد الموسم بالمركز الثالث.

لكن الفريق لم يتمكن حتى الآن من مواصلة المستويات نفسها، وهو ما قد يدفع قائده إلى التفكير في خوض تجربة جديدة، مع إمكانية التحرك لحسم مستقبله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويأتي جالطة سراي التركي ضمن الأندية المهتمة بضم اللاعب البرتغالي، بعدما حاول التعاقد معه خلال الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يجدد اهتمامه في الفترة المقبلة.

في المقابل، يراقب برشلونة موقف فرنانديز أيضًا، ما قد يضع النادي التركي في منافسة مع العملاق الإسباني حال اتخاذ قائد مانشستر يونايتد قرارًا بالرحيل عن أولد ترافورد.