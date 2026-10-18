ميلان يفوز على أتالانتا ويدخل المربع الذهبي للدوري الإيطالي

انتصر فريق إيه سي ميلان على حساب ضيفه أتالانتا بنتيجة 3-2، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو».

تقدم ميلان عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح المهاجم البرتغالي جونزالو راموس في الدقيقة 24، ثم أضاف لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثاني سجل ماريو جيلا، الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وانتفض أتالانتا للعودة في النتيجة، وسجل هدف تقليص الفارق الأول في الدقيقة 66 عن طريق جيانلوكا جايتانو، فيما أضاف نيكولا كرستوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز يرفع فريق إيه سي ميلان رصيده للنقطة 15 ويتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 9 نقاط في المركز العاشر.