تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تُذاع غدا المقبل على قناة ON، وتشاركها اللقاء ابنتها مشيرة علي الحجار.

وتستعيد مشيرة إسماعيل خلال الحوار ذكريات بداياتها الفنية، والتحاقها بالفرقة القومية للفنون الشعبية، كما تحكي عن محطات فارقة صنعت مسيرتها، من بينها لقاؤها بالمخرج الكبير حسين كمال، الذي شاهدها أثناء أحد عروض الفرقة وطلب منها الانضمام إلى أول أفلامه السينمائية "البوسطجي"، لتبدأ بذلك مشوارها في السينما.

وتكشف مشيرة عن تفاصيل مشاركتها في مئات الأعمال الفنية بين المسرح والسينما والتلفزيون، كما تتحدث عن العمل مع النجم عادل إمام، وكواليس عرض "الواد سيد الشغال" في الصعيد، أثناء فترة نشاط الإرهاب في أسيوط، بالإضافة إلى ذكرياتها في مسلسل "رأفت الهجان".

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تنضم إليها ابنتها مشيرة علي الحجار، التي تروي تفاصيل من حياتها الشخصية، وعلاقتها بوالدها، المطرب الكبير علي الحجار.

كما تتحدث عن سبب ابتعادها عن الفن، بناءً على نصيحة والدها، خوفًا عليها من صعوبات المجال، في حوار عائلي دافئ، مليء بالذكريات واللحظات الإنسانية.