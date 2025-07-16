النيابة تُخلي سبيل متهمين في واقعة احتراق 96 مركبة داخل حضانات البتروكيماويات بالإسكندرية

صرفَت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، كلًّا من: "م.ع.م" و"ع.م.ع" من سرايا النيابة، بعد استجوابهما بشأن الحريق الذي التهم 96 مركبة متنوعة ما بين "توك توك، وسيارة، وتروسيكل، ودراجة بخارية"، كانت متحفظًا عليها داخل حضانات نقطة شرطة البتروكيماويات ومحافظة الإسكندرية.

وطلبت النيابة استمرار تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، مع عرض المتهم مجددًا صباح الأربعاء، مع مراعاة الحجز القانوني. كما قررت التحفظ على المركبات المتفحمة جزئيًا وكليًا، لبيان أسباب الحريق، وذلك في القضية رقم 7443 لسنة 2025 إداري أول العامرية.

وقررت النيابة ندب خبير أدلة الجنائية للانتقال إلى مكان نشوب الحريق ومعاينته لبيان بداية ونهايته، ومدى امتداده، وسبب وكيفية نشوبه، وعما أن كان هناك مواد مدمؤدية للاشتعال من عدمه، وعما أن كان هناك شبهه جنائية من عدمه، وإعداد تقرير مفصل للعرض عليها فور الانتهاء.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة برئاسة مدير وحدة التحفظ والإيداع التابعة لمحافظة الإسكندرية، ونائبه، و2 من المهندسين الفنيين بإدارة المرور لفحص المركبات والدراجات محل الواقعة بحضانة البتروكيماويات، ورفع بصمتي الماتور والشاسية خاصتهم، وبيان ما بهم من تلفيات، ومدها ببيان بالأرقام القضائية الخاصة بتلك المركبات والدراجات وإعداد تقرير بذلك للعرض علي النيابة فور الانتهاء.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في مخلفات وهيش تمددت إلى عدد من المركبات في شارع منطقة البتروكيماويات، التابعة لنطاق حي أول العامرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم فصل الكهرباء عن المنطقة، والسيطرة على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها لعدم تمددها إلى باقي المنطقة المجاورة، وذلك بعد دفع شركات البترول بالمنطقة بعدد من سيارات الإطفاء للمساعدة في الإطفاء.

وأظهر الفحص الأولي أن الحريق أتى على 62 مركبة "توكتوك" و4 "تروسيكل" كانوا في الحضانة الخاصة بمنطقة البتروكيماويات، فيما تمددت النيران وطالت 20 سيارة، و5 "تروسيكل" و5 دراجة بخارية كانت داخل الحضانة الخاصة بمحافظة الاسكندرية.

وجاء بالتحقيقات الأولية ان الحريق اندلع في "مخلفات وهيش" بمنطقة البتروكيماويات، ثم امتد إلى الحضانة الخاصة بنقطة شرطة البتروكيماويات، والحضانة التابعة لمحافظة الإسكندرية.

تم السيطرة على الحريق بواسطة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيقات.