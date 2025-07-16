علق الإعلامي تامر أمين، على الانتقادات التي يتعرض لها الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحاته، بشأن حجاب حفيدة أم كلثوم، منتقدا قرار المقارنة بين كوكب الشرق وحفيدتها.

ورأى خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» أن «جملة واحدة أخيرة» هي التي تسببت في كل الأزمة، مشيرا إلى تواصله مع الكاتب والمؤلف مدحت العدل الذي رفض التعليق، مؤكدا أن نيته كانت واضحة.

وقال موجها حديثه للعدل: «ما كانش ليها لازمة الجملة الأخيرة، سواء اتحجبت أو اعتزلت فهي حرة.. لأن الجملة الأخيرة جعلت كلامك يبان في إنه مقارنة، شوفوا أم كلثوم كانت فين، وشوفوا وصلنا لفين!».

وأضاف أن المشكلة تكمن في أن هذه المقارنة جعلت قرار الحفيدة بالحجاب والاعتزال وكأنه «نموذج سيء» يجب الابتعاد عنه، أمام نموذج أم كلثوم «الجيد»، متسائلا: «أنت ليه تحط مقارنة أصلا، وأنا أعلم أنك لا تقصدها، لكن الناس حرة في تفسيرها».

ونصح «العدل» بأنه كان يمكنه التعبير عن أسفه لخسارة موهبة فنية دون الدخول في مقارنات تسيء فهم مقصده.

واختتم قائلا: «عبارة: (شوفوا بقت إيه وبقينا فين)، هي دي اللي زعلت كتير من الناس»، مشددا أن حرية الاختيار الشخصي، سواء بالحجاب أو الاعتزال؛ يجب أن تُحترم دون أن توضع في إطار المقارنة.

وبدأ الجدل بعد انتشار مقطع فيديو للدكتور مدحت العدل، يروي فيه قصة بحثه عن حفيدة أم كلثوم، للمشاركة في عمل فني بعد أن أعجب بصوتها في برنامج The Voice Kids .

وقال العدل في الفيديو: «مش معقولة أم كلثوم ماتت وهي أم كلثوم وأسأل على حفيدتها.. فسألت عليها عشان تيجي تمثل، قالوا لي لأ دي اتحجبت واعتزلت، تخيلوا أم كلثوم كده، وحفيدتها كده، شوفوا احنا وصلنا فين».