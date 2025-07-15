اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة، التي أُجريت على مدار 15 يومًا بمحافظات الغربية والإسكندرية وأسيوط وقنا وأسوان، بمشاركة نحو 800 دارس تنافسوا في مجالات خط النسخ والثلث والرقعة والزخرفة.

وتم تقييم المشاركين عبر امتحانات تحريرية ومشروعات تخرج في كل خط، وسط أجواء مناسبة وفّرت بيئة تحفيزية داخل القاعات، ما انعكس في تميز ملحوظ بأداء المتدربين، وهو ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا على جودة التعليم والتدريب المقدم في رواق الأزهر للخط والزخرفة.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، إن النجاح في هذه الاختبارات يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التراث العربي والإسلامي، ويؤكد الدور المتنامي للأزهر في إحياء الفنون الإسلامية الأصيلة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات جرت بسلاسة وفخر كبير بمستوى الإبداع الذي أظهره الدارسون، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُمهد لتحول ثقافي وفني ملموس في العالم الإسلامي.

ووجه المشاركون الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعمه لهذه البرامج النوعية، مؤكدين أن الرواق الأزهري أتاح لهم فرصة فريدة لتعلّم فنون الخط والزخرفة، بما يسهم في نشر الثقافة الإسلامية بجمالياتها الراقية.