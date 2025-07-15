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تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في الدنمارك الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 8 شهور، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 8.4% سنويا خلال يونيو مقابل 9.2% خلال مايو.

وبلغ معدل التضخم أقل مستوى له منذ سجل 6.3% في أكتوبر 2024.

وجاء تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي مع عودة أسعار قطاع المرافق إلى التراجع بنسبة 3.1%، وانخفاض معدل تضخم أسعار منتجات المناجم والمحاجر من 19.4% إلى 18.3%.

في الوقت نفسه ارتفع معدل تضخم أسعار السلع المصنعة من 10.2% خلال مايو إلى 10.6% خلال يونيو.

وارتفعت أسعار الجملة في السوق المحلية بنسبة 2% سنويا خلال يونيو، في حين ارتفعت أسعار الجملة للصادرات الدنماركية في الخارج بنسبة 12.7%.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الجملة بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 1.4% خلال مايو.