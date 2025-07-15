طالب ينتحر شنقا داخل منزله بقرية ششت الأنعام في البحيرة

شهدت قرية ششت الأنعام التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، حيث أقدم طالب يبلغ من العمر 16 عامًا على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله، اليوم الثلاثاء، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بقيام شاب بشنق نفسه داخل منزله بالقرية، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن المتوفى يُدعى أحمد.م.م.ا، 16 عامًا، طالب، وأنه أنهى حياته باستخدام وسيلة الشنق داخل غرفته، وجرى إخطار جهات التحقيق التي قررت مناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.