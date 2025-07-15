مبادئ الإنتاج وكتابة السيناريو في محاضرات ورشة الدراسات السينمائية بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، استمرار فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية المتخصصة، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية وصقل المهارات الفنية للشباب.

تواصلت الفعاليات مع المحاضرات العامة، وقدم الناقد د. نادر الرفاعي، محاضرة بعنوان "سيناريو الفيلم التسجيلي"، ناقش خلالها تعريف الفيلم التسجيلي، وأنواعه المختلفة، مع شرح خطوات كتابة السيناريو الخاص بهذا النوع من الأفلام، وأبرز السمات الفنية التي تميزه عن الفيلم الروائي.

كما استكمل المخرج أحمد رشوان، في محاضرته، الحديث عن الأسس التكوينية للفيلم التسجيلي، موضحا مفرداته البصرية التي تسهم في نقل صورة صادقة وموضوعية للمشاهد.

فيما استعرض الدكتور ضياء الدين جابر، المبادئ الأساسية لعملية الإنتاج، ومهام المنتج لتقديم عمل سينمائي ناجح ومتكامل، وذلك خلال محاضرة "مدخل إلى الإنتاج السينمائي".

الورشة تقدمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالمجان للرواد، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وذلك في إطار خطة الهيئة لنشر الثقافة السينمائية وصقل مهارات الشباب بالاعتماد على نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

وتستمر المحاضرات العامة يوميا حتى 20 يوليو الحالي في مجالات التمثيل، الإخراج، كتابة السيناريو، التصوير، والمونتاج، على أن تعقبها الدورات المتخصصة في الفترة من 21 حتى 30 من الشهر نفسه.