وزير الزراعة: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر للمرة الأولى هذا العام

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر بشأن تحقيق الأمن الغذائي وبخصوص الزراعات المستقبلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنّ هناك 3.5 ملايين فدان يعمل جهاز مستقبل مصر على استصلاحها في الوقت الحالي.

وأشار إلى التنسيق الوثيق بخصوص وضع الأراضي القديمة والجديدة، بهدف استغلال كل قطعة أرض ونقطة مياه، وبهدف تحقيق توازن في السوق حول الإنتاج.

ولفت إلى أن هذا العام شهد زراعة أكثر من 750 ألف فدان بنجر، ما يحقق الأمن الغذائي الكامل من السكر وذلك للمرة الأولى،مشددا على إجراء التنسيق اللازم الذي يضمن عدم الإضرار بالمزارعين.

وأوضح أن هناك توجيهات رئاسية بتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف لتحقيق هذا الاكتفاء في القمح فيما يخص الخبز المدعم.



ولفت إلى العمل كذلك على عدم وجود تكدس في المخزون، بحيث يتلاءم الأمر مع متطلبات الدولة ولا يُشكل أي ضررًا بأي شكل.

وشدد على أهمية توحيد الرؤية والجهود بين الوزارات المعنية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذا الملف بشكل دائم.