شهدت منطقة السعرانية التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها سائق توكتوك، بعد أن انهال عليه شقيق طليقته ونجل شقيقتها بعصا خشبية على رأسه، ما أدى إلى مصرعه في الحال، إثر خلافات أسرية عقب تطليقه زوجته.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول سائق توكتوك إلى المستشفى العام جثة هامدة متأثرًا بإصابات بالغة في الرأس.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من شقيق طليقة المجني عليه ونجل شقيقتها، حيث قاما بالاعتداء عليه انتقامًا منه بعد طلاقه لشقيقتهما.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار، تحت إشراف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة بقسم كفر الدوار، قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.