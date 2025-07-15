ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا سيئا للغاية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يومًا التي أعلن عنها للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا سيكون أمرًا "سيئًا للغاية".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لا أعتقد أن مدة 50 يومًا مدة طويلة جدًا. يمكن التوصل إلى الاتفاق قبل ذلك".

وفي الوقت ذاته، وعد ترامب بأنه سيكون "أمرا سيئا للغاية" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال 50 يوما، وكرر وعوده بفرض الرسوم الجمركية و"عقوبات أخرى" (على روسيا)، وفقا لسبوتنيك.

وأشار ترامب إلى أنه "يقف إلى جانب الإنسانية" وليس إلى جانب أي طرف آخر في الصراع الدائر في أوكرانيا.

وأوضح ترامب أنه لا يعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وقال ردا على سؤال في هذا الشأن: "لا، لا نخطط للقيام بذلك".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف، مشيرا إلى أن أوروبا ستتحمل جميع التكاليف.