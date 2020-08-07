عروس بيروت عن وقوع انفجار المرفأ لحظة زفافها: يوم مميز انقلب إلى مأساة

روت «عروس بيروت» وزوجها تفاصيل ما حدث في زفافهما لحظة وقوع انفجار مرفأ في العاصمة بيروت.



وقالت إسراء، في لقاء مع فضائية «روسيا اليوم»: «لا توجد كلمات لوصف ما حدث.. كان اليوم عاديا ومميزا بالنسبة لي.. فجأة تغير كل شيء وانقلب اليوم الجميل والفرحة إلى دمار ومأساة».



وأضافت: «الشيء الوحيد الذي فكرت فيه هو أنني سأخسر حياتي وزوجي»، مشيرة إلى أنها في تلك اللحظات كانت تتمنى رؤية أفراد عائلتها قبل وقوع أي مكروه.



من جهته، صرح الزوج بأن تفكيره الوحيد إثر وقوع الانفجار الكبير، هو البحث عن مكان آمن له ولزوجته، مؤكدًا أنه عاش لحظات صادمة لا توصف.



وكانت العروس إسراء السبلاني ترتدي ثوبا أبيض طويلا وحجابا وهي تبتسم للكاميرا وتلتقط فيديو زفافها، يوم الثلاثاء، قبل أن يقتحم المشهد هدير الانفجار الضخم الذي هز بيروت، وتسبب بمقتل 154 وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف.



وتعاطف الآلاف في العالم العربي مع الزوجين عقب اللحظات الصعبة التي عاشاها في يوم كان يفترض أن يكون الأسعد في حياتهما.



وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.