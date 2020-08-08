قال الموسيقار هاني شنودة، إن كل وقت ييظهر فنان ويسطع ويلمع، مثل عبد الحليم حافظ الذي لمع والتف الجميع حوله.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «3 ستات»، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك 3 أشياء أثرت معه، منها اللعب في فلسطين وكان هناك ألاف الشباب الذين يرقصون، وعبد الحليم حافظ، ونجيب محفوظ، الذي جاء له ليعمل معه حوار صحفي، وسأله عن عدم غناء موسيقى عربية.

وكشف عن نصيحة نجيب محفوظ له وقال له «لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام».

وأوضح الموسيقار هاني شنودة، أنه تقدم لخطبة زوجته من خلال الموسيقى ووافقت على الزواج منه بعدما سمعت له وهو يلعب الموسيقى