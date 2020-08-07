بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة نحو 190 مليونا و415 ألفا و119 جنيها خلال يوليو الماضي.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إن إجمالي قيمة صادرات الدخان بلغ 6 ملايين و117 ألفا و420 جنيها.



وأضاف المصدر أن عدد الحاويات الواردة لجمارك الدخان بلغ 64 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود 6 آلاف و263 طردا، بوزن إجمالي 1351 طنا و571 كيلوجراما.



وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 162 شهادة سحب جزئية بعدد 15 ألفا و832 طردا، بوزن إجمالي 3289 طنا و502 كيلوجرام.