أيمن أشرف يتعافى من الإصابة ويشارك في مران الأهلي الجماعي

انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس.

وخضع مدافع الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.