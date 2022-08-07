رامي عياش يوجه دعوة للحب والتفاؤل في أغنية حلوين حلوين

طرح النجم رامي عياش أحدث أغنياته "حلوين حلوين" على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.
وتصف الأغنية لجمهوره سر السعادة، ويوجه من خلالها دعوة للحب، والمرح، والتفاؤل، والأمل، والبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة.
وبدأ رامي موسم الصيف بـ"حلوين حلوين"، والتي خطف فيها الأنظار باللوك الذي ظهر به، وألهب الأجواء بالاستعراضات التي قدمها في الأغنية، بمشاركة مجموعة من الراقصين تم الاستعانة بهم ليعبروا عن معنى ومفهوم الأغنية.
أغنية "حلوين حلوين" من كلمات أحمد راؤول ورامي عياش، وألحان رامي عياش، وإخراج زياد خوري وإنتاج شركة "مزيكا"، وتقول كلماتها: "حلوين حلوين مع بعض حلوين
قمرين عاشقين لايقين رايقين
وبشوق وحنين طايرين دايبين
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين
يوم سوا يبقى احلى يوم
العاشقين كوم واحنا كوم
انت جيتلي منين
يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام
كنت غايب فين فين فين
شئ خيالي حلمنا ياما بيه
ايوه كان موضوع كبير
والنهارده انا وانت عشنا فيه
ولسه جي كتير".رابط الأغنية: