رامي عياش يوجه دعوة للحب والتفاؤل في أغنية حلوين حلوين

وتصف الأغنية لجمهوره سر السعادة، ويوجه من خلالها دعوة للحب، والمرح، والتفاؤل، والأمل، والبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة.وبدأ رامي موسم الصيف بـ"حلوين حلوين"، والتي خطف فيها الأنظار باللوك الذي ظهر به، وألهب الأجواء بالاستعراضات التي قدمها في الأغنية، بمشاركة مجموعة من الراقصين تم الاستعانة بهم ليعبروا عن معنى ومفهوم الأغنية.أغنية "حلوين حلوين" من كلمات أحمد راؤول ورامي عياش، وألحان رامي عياش، وإخراج زياد خوري وإنتاج شركة "مزيكا"، وتقول كلماتها: "حلوين حلوين مع بعض حلوينقمرين عاشقين لايقين رايقينوبشوق وحنين طايرين دايبينيا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمامكنت غايب فين فين فينيوم سوا يبقى احلى يومالعاشقين كوم واحنا كومانت جيتلي منينيا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمامكنت غايب فين فين فينشئ خيالي حلمنا ياما بيهايوه كان موضوع كبيروالنهارده انا وانت عشنا فيهولسه جي كتير".