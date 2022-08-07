روسيا تعرب عن قلقها من اندلاع عنف مسلح جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعربت روسيا عن قلقها البالغ بشأن اندلاع عنف مسلح جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا -في بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، اليوم الأحد، بشأن التصعيد في قطاع غزة- "إن ضربات القوات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة هي التي تسببت في تصعيد التوتر الجديد في 5 أغسطس الجاري، وردا عليه بدأت بعض الجماعات الفلسطينية قصفات عشوائية غير منظمة على الأراضي الإسرائيلية".



وأشارت إلى أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 80 آخرين، طبقا للمعلومات المتوافرة لدى موسكو، معربة عن قلقلها البالغ حول هذه التطورات التي من الممكن أن تؤدي إلى استئناف المواجهة العسكرية الشاملة ومواصلة تدهور الوضع الإنساني المؤسف في قطاع غزة.



وطالبت زاخاروفا، جميع الأطراف المعنية، بضبط النفس ومنع تصعيد العمليات القتالية والعودة إلى النظام المستدام لوقف إطلاق النار.