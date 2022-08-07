الجهاد الإسلامي ترحب بالإعلان المصري لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين ترحيبها بالجهود والإعلان المصري لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 مساء اليوم، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني".

وقالت الحركة في بيان إنه: "في ضوء البيان الصادر عن الأشقاء في جمهورية مصر العربية بشأن وقف إطلاق النار بعد معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمقاومة الفلسطينية، وبعد التشاور تؤكد الحركة ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، وتعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 من مساء هذا اليوم ، مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني .

وتابع البيان: "نوجه التحية لجماهير شعبنا البطل ولأسرانا الميامين ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بالجرحى والمصابين ، وندعو بالرحمة لشهدائنا العظام الذين قدموا دماءهم دفاعا عن الحق".

من جهته، أكد مصدر إسرائيلي أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساءً، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن مصدر مسئول قوله بأنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لإحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23:30 اليوم 7 أغسطس الجاري بتوقيت فلسطين.

وأضافت تبذل مصر جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع والمستمر لليوم الثالث على التوالي، إلى 41 شهيدًا، بينهم 15 طفلًا، و4 سيدات، إضافة إلى إصابة 311 أخرين بجراحٍ مختلفة.