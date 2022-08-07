ظهرت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أمس، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وبمجرد الحصول على النتيجة، بدأ طلاب الثانوية العامة في البحث الكليات والمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمتاحة لطلاب شعبة علمي علوم.



وفي التقرير التالي، ترصد لكم "الشروق" قائمة الكليات والمعاهد المعتمدة والمتاحة لطلاب الشعبة العلمية علوم بالثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وفقا لما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



دليل الكليات المتاحة لعلمي علوم 2022

1- جامعة القاهرة

الطب – طب الفم والأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي – الطب البيطري– التمريض (طلبة – طالبات) – المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام (طلبة وطالبات).



2–الإسكندرية

الطب – طب الأسنان – الصيدلة – الطب البيطري – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طلبه / طالبات)- زراعة سابا باشا



3– مطروح

طب بيطري – تمريض مطروح (طلبه / طالبات) – زراعة فوكه بمرسى مطروح



4–عين شمس

الطب – الصيدلة – طب الأسنان– التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طلبه وطالبات) * – المعهد الفني للتمريض بالمستشفى التخصصي (طالبات فقط) – بنات ( شعبة اقتصاد منزلي ) –



5–أسيوط

الطب – الصيدلة – الطب البيطري– كلية التمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- * – طب اسنان– زراعة- معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر



6–الوادى الجديد

الطب البيطري – زراعة



7–طنــطا

الطب – طب الأسنان – الصيدلة– كلية التمريض (طلبه وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- زراعة



8–المنصــورة

الطب – طب الأسنان – الصيدلة – الطب البيطري – كلية التمريض (طلبه – طالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)



9–الزقازيـق

الطب – طب فاقوس – الصيدلة – الطب البيطري– كلية التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط) - طب وجراحة الفم الأسنان –فني تمريض فاقوس.



10–حلــوان

الصيدلة – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)- الطب



11–المنيــا

الطب – طب الأسنان – الصيدلة–التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط) – الطب البيطري–زراعة المنيا



12–المنوفيــة

الطب–طب أسنان – الصيدلة – الطب البيطرى – التمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)



13–السويس

طب السويس–طب اسنان–المعهد الفنى للتمريض– علاج طبيعي



14–قنـاة السويـس

الطب بالإسماعيلية – الصيدلة بالإسماعيلية – الطب البيطري بالإسماعيلية–التمريض بالإسماعيلية (طلبة وطالبات) – طب الأسنان بالإسماعيلية – المعهد الفني للتمريض بالإسماعيلية (طلبة و طالبات).



15–جنـوب الوادي

طب الفم والأسنان – الطب البيطري بقنا–التمريض بقنا (طالبات فقط )– المعهد الفنى للتمريض بقنا(طلبة وطالبات)– الطب بقنا – زراعة– علاج طبيعى بقنا-الصيدلة بقنا–معهد فنى صحى قنا.



16–بنهــا

الطب- الطب البيطري –العلاج الطبيعي – التمريض (طلبه / طالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)



17–الفيــوم

الطب – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)- التمريض(طلبة وطالبات)– طب الأسنان-صيدلة .



18–بنـي سويف

الطب – الصيدلة – الطب البيطري –التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- كلية العلاج الطبيعى– طب اسنان– الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي



19–كفـر الشيـخ

الطب البيطري– الصيدلة و التصنيع الدوائى– علاج طبيعى– الطب – التمريض طلبة وطالبات- طب الفم والاسنان – علوم الثروة السمكية والمصايد–فنى تمريض .



20–ســوهاج

الطب – الصيدلة–التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)- الطب البيطرى– زراعة .



21–بورسعيد

الطب – الصيدلة – كلية التمريض (طلبة وطالبات)



22–دمنهور

التمريض ( طلبه – طالبات )– الطب البيطرى- كلية الصيدلة– الزراعة.



23–جامعة أسوان

الطب البيطرى- التمريض (طلبة وطالبات) –الطب– تكنولوجيا المصايد والأسماك – المعهد الفني للتمريض(طلبة وطالبات)



24–مدينة السادات

الطب البيطري–الصيدلة.



25–العريش

الطب البيطرى – الاستزراع المائي والمصائد البحرية –العلوم الزراعية والبيئية.



26–دمياط

كلية التمريض



المعاهد المتاحة لعلمي علوم 2022



أولا: المعاهد العليا الخاصة (مدة الدراسة بها أربع سنوات)

القبول بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة يتم من خلال اختيار الطالب لرغبته على المعاهد التى تقع فى محافظة الطالب أولاً ثم باقى المعاهد الاخرى وذلك بناء على قرار مجلس شئون المعاهد الخاصة فى الجلسة رقم ( 48 ) بتاريخ 21/2 /2018، وهى المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة، المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة (الشعبة التربوية). المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.



ثانيا: المعاهد المتوسطة الخاصة (مدة الدراسة بها سنتان)

وتشمل المعاهد الفنية للتمريض مدة الدراسة بها 24 شهراً وملحقة بكليات التمريض، على رأسها المعهد الفني للتمريض بالجونة، والمعهد الفني للتمريض بالدقهلية.