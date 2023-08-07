قال القارئ محمود القزاز، صاحب واقعة «النقطة» بالدقهلية، إن ما حدث معه لا يليق بالقرآن وأهله، مؤكدًا أنه يستنكره شكلًا وموضوعًا.



وروى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه فوجئ بتصرف الرجل الذي منحه الأموال.



وأضاف: «الرجل أثنى على قراءتي ومرة واحدة ألقى الأموال لي والأمر كان مفاجأة للجميع، وأمس خرج في بث مباشر، وأكد أنه تصرف بتلقائية وأن ما فعله نابع من حبه لي».



وأشار إلى أنه يعلم هذا الرجل، والذي وصفه بأنه «محب لأهل القرآن جميعًا ورجل محترم وجيد جدًا»، قائلًا إنه تواصل مع المصور الذي رفع المقطع على مواقع التواصل لإزالته؛ لكنه انتشر على العديد من المنصات.



من جانبه، ذكر الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، أن هذه الأيام تشهد أمورًا مستنكرة تحدث في العزاءات، لافتًا إلى أن النقابة أصدرت منشورًا ووزعته على القراء، حول كيفية التعامل مع تلك الحوادث.



وأكمل: «لو وجد القراء لغطًا في أي مكان فليحذروا من هذا اللغط، حتى لو أدى الأمر لانصراف الشيخ من العزاء. العمل في ظاهره مستنكر، ويجب على الجمهور المستمع لكتاب الله أن يحقق الإيمان في نفسه وينصت لكتاب الله ويتعظ».



والتمس العذر للقارئ لأن الموقف مفاجئ، معقبًا: «ربما الذاكرة لم تسعفه وذهل مما حدث، والرسول قال في حديثه: (هلا شققت عن قلبه)، البعض كتب كلامًا ضد القارئ وأن العمل متفق عليه، لكن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله».





