كييف: اجتماع جدة يمثل خطوة نحو تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية

أكدت أوكرانيا، أن اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، الذي عقد في مدينة جدة السعودية حول سبل حل الحرب الروسية الأوكرانية، خطوة نحو التنفيذ العملي لصيغة السلام التي اقترحتها كييف.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، أن "جميع الدول المشاركة في المشاورات لديها الفرصة لإظهار الريادة في الجهود العالمية من أجل السلام".

وأكد البيان أن "معظم المشاركين حددوا بالفعل دورهم في تنفيذ نقاط معينة من صيغة السلام"، موضحا أن "أكثر من 40 دولة تم تمثيلها في جدة في الاجتماع الذي عقد على مستوى مستشاري الأمن القومي ومسؤولي السياسة الخارجية، وهو ما يقرب من 3 أضعاف ما كان عليه في مشاورات كوبنهاغن".

ونوّهت الرئاسة الأوكرانية بأن "هذا يشير إلى اهتمام العالم الكبير بإرساء سلام دائم، وسط اتفاق الأطراف على مواصلة العمل على مستويات تمثيلية مختلفة لتحقيق هذا الهدف".

واتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء، بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، وأعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعرب عن تفاؤله بأن يتم التوصل لعقد "قمة سلام" بشأن الحرب الروسية بحلول فصل الخريف المقبل، معتبرا اجتماع جدة "خطوة في هذا الطريق".