رئيس مدغشقر يعلن حل مجلس النواب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، اليوم الثلاثاء، حل مجلس النواب في البلاد وسط تمرد عسكري دفعه إلى الفرار من البلاد.

وأصدر راجولينا مرسوما يقضي بحل الجمعية الوطنية بشكل فوري، وفقا لبيان نشر على صفحة رئاسة مدغشقر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولا يزال مكان وجود راجولينا مجهولا بعدما انضمت وحدة عسكرية نخبوية إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قادها الشباب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطالبته بالاستقالة.

وقال راجولينا، في خطاب تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، إنه غادر البلاد خوفا على حياته.