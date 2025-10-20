استقبال رسمي لمنتخب الطائرة البارالمبي بعد التتويج ببطولة العالم

عادت إلى القاهرة منذ قليل بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تتويجها بلقب كأس العالم للكرة الطائرة جلوس لأول مرة في التاريخ.

وكان في استقبال البعثة بمطار القاهرة كلٌّ من عمرو الحداد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمود عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة لبرامج الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، وحسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، إلى جانب عدد من رموز اللعبة وأفراد أسرة الكرة الطائرة البارالمبية.

وعقب الاستقبال الرسمي، كان هناك استقبال شعبي حافل للأبطال خارج صالة الوصول من قبل الجماهير التي احتفت بهم وبإنجازهم التاريخي.

بعدها استقلت بعثة المنتخب حافلة مكشوفة جابت شوارع القاهرة احتفالًا بالإنجاز، قبل أن تصل إلى مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية قد تُوِّج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس، التي استضافتها مدينة إنديانا بوليس الأمريكية، عقب فوزه على نظيره البرازيلي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وضمت قائمة المنتخب كلًا من اللاعبين:

هشام صلاح (قائد الفريق)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، مطاوع أبو الخير، حمادة حسن، وأحمد زكري.

ويقود الجهاز الفني وجيه حمدي مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من محمد بشير مدربًا عامًا، ومحمد سعد مدربًا، وأمين عبد المنعم مديرًا إداريًا.

ورأس بعثة المنتخب في أمريكا سامح سالم، نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

ويُعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي أفضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الأولمبي والبارالمبي، كونه المنتخب الوحيد الذي نجح في حصد ثلاث ميداليات بارالمبية:

برونزية أثينا 2004

برونزية ريو دي جانيرو 2016

برونزية باريس 2024

كما حقق المنتخب ثلاث ميداليات في كأس العالم (برونزية 2006 – برونزية 2010 – فضية 2023)، قبل تتويجه باللقب العالمي الأخير، إضافة إلى ميداليتين في كأس القارات (فضية 2012 – برونزية 2016)، إلى جانب ثماني بطولات أمم إفريقيا متتالية.