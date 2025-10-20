«إعلان حالة الطوارئ» الأهلي يصدر بيانا جديدا عن انتخابات 31 أكتوبر

أصدر نادي الأهلي بيانا جديدا عن الانتخابات التي ستقام يوم 31 أكتوبر لاختيار مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لأربع سنوات قادمة حتى 2029.

أشار الأهلي عبر موقعه الرسمي "قامت إدارة النادي بتعليق كشوف العضوية بمقر الجزيرة؛ استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، وذلك في إطار الترتيبات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية؛ لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لمراجعة بياناتهم، والتأكد من صحتها، ومعرفة أرقام اللجان الانتخابية؛ لتسهيل عملية التصويت".

وأضاف "كما حرصت إدارة النادي على إعداد خطة طبية شاملة لتأمين أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في الانتخابات، تتضمن تجهيز عيادات طبية داخل لجان التصويت مزودة بكافة الإمكانات والأطقم الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة".

وأوضح أيضا "كما تم تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بالقرب من مقرات اللجان؛ لضمان سرعة التدخل ونقل أي حالة تحتاج إلى رعاية طبية إضافية".

كما أعلنت إدارة الأهلي حالة الطوارئ في العيادة الرئيسية، مع تدعيمها بعدد إضافي من الأطباء والممرضين، وزيادة المستزمات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع أي حالة، تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص ادارة النادي على توفير الرعاية الطبية للأعضاء والتعامل مع اي حالات طارئة.

ويتنافس في انتخابات الأهلي القادمة 15 مرشحا بينهم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الحالي، وقائمته، ولم يترشح أحدا أمامه بينما تنص اللائحة على ضرورة حضور 20% من أعضاء النادي لاكتمال النصاب القانوني واعتماد فوز الخطيب بالتزكية.