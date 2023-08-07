أوكرانيا: مقتل 3 في قصف روسي على خيرسون وخاركيف

قال مسئولون في أوكرانيا، إن امرأة قتلت في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، عندما قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون بجنوب البلاد، بينما قتل شخصان آخران في قصف روسي لمناطق حدودية بمنطقة خاركيف الواقعة بشمال شرق البلاد.

وتقع مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خاركيف بجوار خط الجبهة مباشرة. وأعلن الجيش الأوكراني، زيادة الهجمات الروسية على منطقة خاركيف في الأيام الأخيرة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال حاكم منطقة خيرسون عبر منصة "تليجرام"، أولكسندر بروكودين: "ليلة صعبة على خيرسون، واصل الجيش الروسي قصف منازل سكان خيرسون في الجزء الأوسط من المدينة".

وأضاف بروكودين أن القصف بدأ عند منتصف ليل يوم الأحد تقريبا، واستمر لعدة ساعات.

في سياق منفصل، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك على منصة "تليجرام"، إن اثنين من المدنيين قتلا، وأصيب ثلاثة آخرون خلال قصف روسي على مناطق حدودية بمنطقة خاركيف، صباح اليوم الاثنين.

واستعادت أوكرانيا مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خيرسون في نوفمبر بعد شهور من سيطرة روسيا عليها، لكن القوات الروسية تقصف المدينة والمناطق المحيطة بها بشكل منتظم عبر نهر دنيبرو.