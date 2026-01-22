اليوم الأول لمعرض القاهرة للكتاب يشهد إقبالا على الروايات والفكر والإصدارات المترجمة

برزت خلال اليوم الأول من معرض القاهرة للكتاب عدد من الإصدارات التي لفتت انتباه الزوار وحققت حركة شراء واضحة، حيث أعرب القراء عن اهتمامهم بأعمال عدد من الكتاب المعاصرين، من بينهم الدكتور خالد فهمي، وأحمد الفخراني، والأديبة رضوى عاشور وأحمد خالد توفيق، والفلسطيني إبراهيم نصر الله.

وأشار بعض الزوار إلى حرصهم على استكشاف الإصدارات الجديدة قبل اتخاذ قرار الشراء، مع متابعة أبرز العناوين التي تناقش مواضيع متنوعة، من الرواية إلى الدراسات الثقافية والفكرية، بما يعكس التنوع الكبير في المشهد القرائي لهذا العام.

كما تفاعل الزوار مع مجموعة من الكتب التي صدرت مؤخرًا أو ما زالت حديثة النشر، بينها روايات مثل «جريمة في الجامعة» لعز الدين شكري فشير، والأعمال المترجمة، المؤلفات الفكرية لكبار الكتاب ومنها مؤلفات طه حسين، ونجيب محفوظ ويوسف السباعي، ومصطفى محمود، وغيرها، مؤكدين أن الجولة بين الأجنحة تمثل فرصة لاكتشاف كتب جديدة لم تكن ضمن قائمتهم الأولية.



