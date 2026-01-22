توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشكر إلى قادة الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام الذي أعلن عن تشكيله.

وجدد خلال كلمته ضمن فعاليات توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس، اليوم الخميس، حديثه عن تمكنه من تسوية 8 حروب، معربًا عن أمله في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

ونوه أن بعض تلك الحروب استمر لما يزيد عن 35 عامًا، قائلًا إن بلاده تمكنت من إنهاء حروب أخرى قبل أن تنشب.

وأشار إلى إنهاء الـ8 حروب خلال الـ9 أشهر الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، مضيفًا: «أنهينا الحروب بين الهند وباكستان وإسرائيل وإيران والخلاف بين مصر وإثيوبيا».

وتحدث عن لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تناول قضية السد الإثيوبي، منوهًا أن السد يعيق تدفق المياه إلى مصر.

وأضاف: «نسعى إلى إنهاء الخلاف في أقرب وقت، استنادًا للجهود المبذولة في ولايتي الأولى، وتحقيق التفاهم بشأن نهر النيل، فالموقف صعب جدًا خاصة بعد بناء السد الذي يعوق وصول المياه الكافية إلى مصر».