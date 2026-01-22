فرانس برس تطالب بإجراء تحقيق شامل في اغتيال الصحفي الفلسطيني عبد الرؤوف شعث

طالبت وكالة «فرانس برس»، بإجراء تحقيق شامل وشفاف في استشهاد المصور الصحافي المتعاون مع الوكالة في قطاع غزة، عبد الرؤوف شعث والذي استشهد يوم الأربعاء، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة صحفيين وسط قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الخميس: «لقد قُتل عدد كبير جدا من الصحفيين المحليين في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، بينما لا يزال الصحفيون الأجانب غير قادرين على دخول القطاع بحرية».

وأعربت الوكالة عن حزنها العميق لاستشهاد المصور الصحفي عبد الرؤوف شعث، البالغ من العمر 34 عاما، والذي كان يعمل مصورا متعاونا منتظما مع وكالة «فرانس برس» لمدة عامين تقريبا، وكان محبوبا جدا من قبل فريق الوكالة الذي يغطي أخبار غزة.

واستشهد شعث أمس الأربعاء، مع زميليه الصحفيين أنس غنيم ومحمد صلاح قشطة في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، استشهد 259 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام على يد الاحتلال، في أكبر إبادة إعلامية عرفتها الإنسانية والإعلام عبر التاريخ.



