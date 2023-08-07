الداخلية تبدأ في طرح كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

بدأت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، في طرح كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بالقاهرة، والإسكندرية، للعام الدراسي "2023 - 2024"، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم"، أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي"، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.



ونوهت وزارة الداخلية بأن آخر موعد لسحب كراسات الالتحاق، سيكون يوم 7 سبتمبر؛ وذلك بمستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر - طنطا - الإسكندرية - أسيوط)، على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها، اعتباراً من يوم 9 أغسطس وحتى يوم 10 سبتمبر، وذلك بمقر المعهد الفني الصحي الشرطي - الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.



وأوضحت أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وألا يزيد على 25 سنة فى أول أكتوبر 2023، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، و165 سم للذكور، وألا يزيد الوزن على ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.



وتابعت أن المتقدم يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمي علوم)، أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي) للعام الدراسي الحالي (2022 - 2023) أو أي أعوام سابقة (مع مراعاة ما ورد بالبند الثاني فيما يتعلق بسن المتقدم في أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60%، وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً "بالنسبة للذكور"، ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائي.



وأكدت ضرورة أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد، وأن يقر الطالب بقبوله العمل في أي جهة شرطية وفقاً لاحتياجات العمل.



ولفتت إلى أن جميع الطلاب يلتحقون بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومي، ويلتزمون بالقواعد الانضباطية وبالزي المقرر والمظهر العام والسلوك القويم، فيما تكون مدة الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطى سنتين دراسيتين - يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية باعتماد وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث، يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات المختلفة وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة في هذا الشأن.



يذكر أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة 3 أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلي بمعهد معاوني الأمن، ومناهج الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي هي ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي - كما يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.



ويتعهد الطالب وولي أمره كتابةً "متضامنين" بالالتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وعند رغبة الطالب في عدم الاستمرار في المعهد، يتقدم بطلب استقالة إلى مدير المعهد، بشرط توقيع ولي أمره إذا كان الطالب أقل من 21 عاماً، ويلتزما متضامنين برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد..وإذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية المتخصصة فقد الطالب أثناء فترة الدراسة شرطاً من شروط اللياقة الصحية أو النفسية، يتم فصله بقرار من مجلس التأديب، وإذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضاً منها، والتي قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد، يُفصل بقرار من مجلس التأديب.



وفيما يتعلق بالمزايا الممنوحة للمتقدمين، فتتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد، وتصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة، ويمنح للأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية، ويحق لهم الاستفادة من المزايا المالية التي يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج"، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والمساهمات الإنسانية التي تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وكذا المزايا التي يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة في إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".



وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي، عدم التعامل إلا من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.