الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار أتلانتا

قالت الشرطة الأمريكية، إنه تم القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار أتلانتا، أكثر مطارات العالم اكتظاظا بالمسافرين في إحدى صالات المطار بعد بلاغ من عائلته.

وأضافت الشرطة إنه تم العثور على بندقية هجومية في سيارته.

وأضافت الشرطة في مؤتمر صحفي، إن الرجل (49 عامًا) من كارترسفيل بولاية جورجيا، قد وصف خطته خلال مكالمة بالفيديو مع أفراد عائلته. ووصفوه بأنه مجرم مدان.

وقالت الشرطة إنها عثرت على بندقية من نوع إيه آر 15 وكذلك 27 طلقة نارية داخل شاحنته الصغيرة القريبة بعد أن تم احتجازه اليوم الاثنين داخل الصالة الداخلية في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي.