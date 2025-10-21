ترامب يتوقع اتفاقا عادلا مع الصين ويهدد بعقوبات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنهم سيتوصلون إلى اتفاق "عادل" مع الرئيس الصيني شي جينبينج، وأنهم سيبرمون اتفاقية تجارية قوية جدًا.

جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين، الاثنين، أثناء استقباله لرئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز في البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أنه سيلتقي الرئيس الصيني في كوريا الجنوبية، وسينظرون معًا في ما يمكنهم القيام به.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأنهم سيتوصلون مع نظيره الصيني إلى اتفاق "عادل"، وأنهما سيعملان على شيء يكون جيدًا لكلا البلدين.

وجدد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على الصين اعتبارًا من 1 نوفمبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. لقد هددونا بالعناصر الأرضية النادرة، وقد هددتهم بالرسوم الجمركية، ويمكنني تهديدهم أيضًا بأشياء أخرى كثيرة، مثل الطائرات، لأنهم لا يستطيعون الحصول على قطع غيار لطائراتهم".

وأشار ترامب إلى أنه تلقى دعوة من الصين، ويخطط لزيارتها بداية العام المقبل.

وفي 9 أكتوبر، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض قيود جديدة على صادرات العناصر الأرضية (المعادن) النادرة، أو نقل معدات أو معلومات تتعلق بإنتاجها أو معالجتها وذلك لـ"دواع تتعلق بالأمن القومي".

وتنص القيود الجديدة على حصول المصدرين للمعادن النادرة على ترخيص تصدير من الوزارة.

وأعلن ترامب في 10 أكتوبر أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية (30 بالمئة)، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، كما ستطبق ضوابط تصدير على جميع البرمجيات الحساسة.