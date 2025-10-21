إسرائيل وإثيوبيا تتفقان على تعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحثت إسرائيل وإثيوبيا، الثلاثاء، تعميق التعاون الاقتصادي، واتفقتا على "تعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة".

جاء ذلك خلال لقاء بواشنطن بين وزيري المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والإثيوبي أحمد شيدي، بحسب تدوينة لسموتريتش على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال سموتريتش: "خلال زيارتي لواشنطن، التقيت بوزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، وناقشنا تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأضاف: "في نهاية اللقاء اتفقنا على تعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة ودعوته لزيارة إسرائيل".

وذكر سموتريتش أن "إثيوبيا دولة صديقة مقرّبة، تتميز بأن أغلب سكانها من الشباب وباقتصاد سريع النمو".

وتابع: "لدينا إمكانات هائلة للتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا الفائقة والبنية التحتية".

وأردف أنه يؤمن بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين "يمكن أن تتحول إلى جسر للنمو الإقليمي والابتكار والصداقة بين الشعوب".

وفي فبرير الماضي، وقّعت إسرائيل وإثيوبيا اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والابتكار.

وتتضمن الاتفاقية بين بنود أخرى دمج شركات إسرائيلية في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في البلد الإفريقي.

وبموازاة تعميق التعاون بين تل أبيب وأديس أبابا بمجال المياه، يتواصل منذ أكثر من عقد خلاف بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن سد النهضة الذي أنشأته الأخيرة.

وفجر الأحد سافر سموتريتش إلى واشنطن، والتقى الاثنين بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.