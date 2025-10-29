الصين تغلق منطقة تسلق في جبل إيفرست بسبب هطول الثلوج

أغلقت السلطات المحلية في الصين، مقصد تسلق يحظى بشعبية في جبل إيفرست بمنطقة التبت؛ بسبب هطول ثلوج كثيفة وتغطية الجليد للموقع.

وبحسب إعلان صدر أمس الثلاثاء، قال مسئولون بقطاع السياحة، إنه تم إغلاق قمة تشوي فونج في مقاطعة دينجري، حيث يقع الجانب الصيني من إيفرست، حتى إشعار آخر.

وأشارت توقعات الأرصاد المحلية، إلى هطول ثلوج وتغطية الجليد للموقع حتى اليوم الأربعاء؛ مما قد يشكل خطورة على زوار القمم المرتفعة حيث يمكن أن تعرقل الكميات المتوسطة من الثلوج المسارات وتعوق السير في الطريق.

يذكر أنه في وقت سابق من أكتوبر الجاري جرى مساعدة 880 شخصا كانوا محاصرين على ارتفاع 4900 متر.