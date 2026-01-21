اللجنة المصرية لإغاثة غزة تنعى 3 شهداء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعت اللجنة المصرية لإغاثة غزة، ثلاثة شهداء ارتقوا اليوم الأربعاء، وهم أنس غنيم وعبد شعت ومحمد قشطة.

وقالت اللجنة عبر منصة فيسبوك: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى في اللجنة المصرية وأهالي الشهداء ثلّةً طاهرة ارتقت إلى ربها.. نسأل الله أن يتقبّلهم شهداء، ويجعلهم في جنات عليّين، وأن يمنّ على ذويهم بالصبر والاحتساب».

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 3 صحفيين يعملون مع اللجنة المصرية في غزة، جراء قصف جوي استهدف سيارتهم في مدينة الزهراء.

وأفادت شبكة «قدس» الفلسطينية، مساء الأربعاء، إلى ارتقاء الصحفيين محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف سمير شعت، وأنس غنيم. وقالت إنهم استشهدوا أثناء مهمة تصوير للمخيمات، نتيجة غارة من طيران الاحتلال على وسط قطاع غزة.

وسبق أن تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهداف سيارة في غزة «عقب الاشتباه بإطلاق أشخاص يستقلونها مسيرة وجمع معلومات عن الجنود»، وفق زعمها.