أمريكا وأستراليا تتفقان على التعاون في المعادن الحرجة والنادرة

وقّعت الولايات المتحدة، الاثنين، اتفاقية تعاون مع أستراليا بشأن المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة.

جاء ذلك خلال استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال اللقاء، إنهم ناقشوا مع أستراليا موضوع المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، وتوصلوا إلى اتفاقية بعد 4 إلى 5 أشهر من المفاوضات.

وأضاف: "في غضون عام تقريبا، سيكون لدينا وفرة من المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة لدرجة أننا لن نعرف كيف نتصرف بها".

بدوره، شدد ألبانيز على أهمية اتفاقية اليوم بشأن المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى.

وأوضح أن الاتفاقية عبارة عن برنامج جاهز للتنفيذ بقيمة 8.5 مليارات دولار.

وعقب كلمتيهما، وقع الزعيمان على اتفاقية بشأن المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة.

يشار أن وزارة التجارة الصينية أعلنت في 9 أكتوبر، عن فرض قيود جديدة على صادرات العناصر الأرضية (المعادن) النادرة، أو نقل معدات أو معلومات تتعلق بإنتاجها أو معالجتها وذلك لـ"دواع تتعلق بالأمن القومي".

وتنص القيود الجديدة على حصول المصدرين للمعادن النادرة على ترخيص تصدير من الوزارة.