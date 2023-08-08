تصريحات وكيل ماني تُشعل الغضب ضد بايرن ميونيخ «العنصري»

أثارت تصريحات بكارى سيسيه مدير أعمال النجم السنغالى الموهوب ساديو مانى، ضد نادى بايرن ميونيخ ولاعب منتخب ألمانيا والفريق البافارى ليروى سانى، حالة من الجدل الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

خلقت بركان غضب خاصة من الأفارقة تجاه النادى البافارى، ومسؤوليه والإعلام الألمانى الذي لم يتعامل بشكل محايد مع الأزمة.

وهاجم عدد كبير من جمهور الكرة العالمية، خاصة الجماهير الإفريقية ومتابعى اللاعب ساديو مانى، نادى بايرن ميونيخ واتهموه بالتعامل بعنصرية مع نجومه الأفارقة، لاسيما لاعب بحجم ونجومية ساديو مانى أحد أبرز لاعبى القارة السمراء.

وكان بكارى سيسيه وكيل أعمال ساديو مانى ومدير العلاقات العامة للاعب، قد ضرب «كرسى في الكلوب» ضد نادى بايرن ميونخ ولاعبه ليروى سانى في أعقاب الأزمة التي نشبت بين ساديو مانى وسانى منذ عدة أشهر.

ورحل ساديو مانى عن صفوف بايرن ميونخ خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى بعد عام واحد فقط له مع العملاق البافارى قادمًا من ليفربول، وانضم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى لصفوف النصر السعودى.

وفجّر بكارى سيسيه قنبلة شدت انتباه وسائل الإعلام العالمية بعدما كشف حقيقة ما حدث في قصة ليروى سانى مع ساديو مانى وفضح جناح منتخب ألمانيا سانى وإدارة نادى بايرن ميونخ والإعلام الألمانى، واتهم الجميع بأمور خطيرة وحوادث عنصرية مرفوضة.

وقال سيسيه: «كل من لديه معرفة بكرة القدم الأوروبية يعلم جيدًا أن ليروى سانى شخص متعجرف جدًا بينما مانى شخص هادئ، وقد أظهر ذلك في كل مكان لعب فيه، ولكن ليروى سانى تجاوز حدوده».

وتابع وكيل ساديو مانى: «الإعلام الألمانى تصرف بقذارة ووقف في صف ليروى سانى ضد ساديو، وقيل الكثير من الأشياء الخاطئة حول ما حدث في الأزمة بين اللاعبين من بينها أنه تم تغريم ساديو 500 ألف يورو.. وهذا كذب!».

وأوضح سيسيه: «ليروى سانى اعتذر لـ ساديو مانى بعد الحادث.. أتدرون لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه هو المخطئ، وقد اتصل سانى على بعض اللاعبين وأخبرهم أنه قام بإرسال رسالة لساديو مانى يعتذر فيها ولكن مانى لم يرد، لذلك طلب من اللاعبين إخبار ساديو مانى أن يرد عليه، وبعد ذلك قام ساديو بالرد عليه وقبل اعتذاره، ولكنه أخبر سانى أن ما حدث لا يجب أن يتكرر منه أبدًا في وقت لاحق».

وأضاف وكيل قائد منتخب السنغال: «ليروى سانى قام بإهانة ساديو مانى بشكل عنصرى ولكن نادى بايرن ميونخ قام بالتغطية عليه وحمايته بدلًا من محاسبته، ولا يمكننى الدخول في تفاصيل معينة أكثر من ذلك، ولكن ما حدث من بايرن ميونخ هو نكران للجميل.. وهذا جنون بكل تأكيد».