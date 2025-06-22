شركة الطيران الإسرائيلية العال: توفير 50 مقعدا فقط على الرحلات المغادرة من مطار بن جوريون

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها تستعد لتسيير رحلات مغادرة من مطار بن جوريون في تل أبيب، على أن يُسمح لما يصل إلى 50 راكبًا فقط بالصعود على متن كل طائرة، بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت الشركة الوطنية إنها فتحت باب التسجيل على موقعها الإلكتروني للراغبين في مغادرة إسرائيل، وذلك وفقًا للمخطط المعتمد من قبل السلطات الحكومية. ووفقًا لهذا المخطط، سيتم تحديد عدد الركاب في كل رحلة بحد أقصى 50 شخصًا.

وتخطط "إل عال" لتسيير رحلات إلى ثمانية وجهات رئيسية: لارنكا، أثينا، روما، باريس، لندن، نيويورك، لوس أنجلوس، وبانكوك.

وطلبت الشركة من المسافرين تعبئة نموذج التسجيل على موقعها الإلكتروني، متضمّنًا الوجهة التي يرغبون بالسفر إليها. وأكدت "إل عال" أن التسجيل لا يُعد حجزًا أو تأكيدًا للمقعد، بل سيتم إبلاغ العملاء بالتحديثات عبر البريد الإلكتروني بعد التسجيل.