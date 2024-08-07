انتشار فرق الطوارئ للسيطرة على مياه الأمطار والسيول في أسوان

أشار المهندس محمد على، وكيل وزارة الري بأسوان، إلى أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، توجهت الفرق الفنية إلى أول نقطة تربط بين الأودية الطبيعية في العجاج وأبو سبيرة، والأعقاب بالأعمال الصناعية التي نفذتها مديرية الري، والتي تم تجهيزها لاستقبال مياه الأمطار والسيول، حيث جارٍ السيطرة على كميات كبيرة من المياه التي تسير بشكل جيد في مسارها متجهة إلى مخر سيل الكسارة، وسد وبحيرة، ومخر سيل أبو سبيرة، وسد الأعقاب.

وأكد وكيل وزارة الري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الكوادر البشرية من المديرية متواجدة بهذه المسارات ومدعمة بالمعدات والأجهزة لمجابهة أي مخاطر، والوضع مستقر تمامًا، وجارٍ المتابعة على مدار الساعة، لحين الانتهاء من تحويل كل كميات المياه إلى مسارها الطبيعي المتجه إلى نهر النيل.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للري، أنه وفقًا لتكليفات وزير الموارد المائية والري، ومحافظ أسوان، يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال التطهير للبرابخ، وإزالة أي تعديات بمسار مخرات السيول في غضون 15 يومًا، والتي تضم 36 مخرًا صناعيًا و22 سد إعاقة، و14 حاجزًا ترابيًا، و22 بحيرة صناعية، يأتي ذلك في ظل التعاون والتنسيق المتبادل بين وزارة الموارد المائية والري بقيادة الوزير هاني سويلم، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وكان محافظ أسوان، قد وجه خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد أمس الثلاثاء، بشأن تطبيق الخطة المتكاملة في التعامل مع الأمطار والسيول على 3 مراحل قبل وأثناء وبعد سقوطها، تقوم الأجهزة المعنية بمديرية الري بإشراف من المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية بالتعامل الفوري مع مياه الأمطار والسيول المتوسطة من خلال خطوط المواجهة بطول 40 كم في شرق مدينة أسوان.