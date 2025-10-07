ميدو: أتمنى أن يكون الزمالك ناديا طبيعيا

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، استياءه الشديد من الأزمات التي يمر بها الأبيض خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن جماهير النادي تشعر بالحيرة والغضب بعد قرار سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال أحمد حسام ميدو خلال تصريحات عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: "جمهور الزمالك أصبح مشتتًا بسبب سحب أرض أكتوبر، والجماهير تطالب بعودة تلك القطعة إلى حوزة النادي بما لا يخالف القانون بكل تأكيد".

وأضاف متسائلًا: "مش قادر أفهم إزاي سايبين نادي بحجم الزمالك في كل هذه الأزمات؟ مش فاهم حاجة ولا فاهم إيه اللي بيحصل؟ هل يرضى المسئولون بما يحدث للزمالك؟".

وتابع: "من حق جماهير الزمالك معرفة الحقيقة الكاملة حول أزمة أرض أكتوبر، وأن يفهموا لماذا تم سحب الأرض، إن كان بخطأ من الإدارة أو خطأ في الأوراق، يجب أن تعلم الجماهير السبب".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "نفسي في حياتي أشوف الزمالك نادي عادي بيمارس حياته بشكل طبيعي بدون أزمات".