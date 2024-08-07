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محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية العامة
حمادة عاشور
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 1:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 1:03 ص

كرّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بديوان عام المحافظة، اثنين من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من أبناء المحافظة، وهما الطالبة مريم إيهاب يوسف الحاصلة على المركز الخامس مكرر علمي علوم بمجموع 402.5 درجة، و الطالب أحمد فتحي عبد القوى، الحاصل على المركز الخامس علمي رياضة بمجموع 404.5 درجة.

حيث سلم محافظ قنا، شهادات التقدير وجوائز مالية قيمه لكل من الطالبين، تقديرًا لتفوقهم العلمي والدراسي، مُؤكدًا أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالبين وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذي جاء نتيجة لجهود مكثفة من أولياء الأمور وجميع أفراد الأسرة، بجانب العناصر المتميزة داخل المدرسة والمنظومة التعليمية بالمحافظة على مدار العام الدراسي، مُعربًا عن فخره وسعادته بهذه النماذج المشرفة الذين استطاعوا أن يحققوا مراكز متقدمه وأعلى مراتب النجاح"، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

يُذكر أن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، كان قد أجرى اتصالًا تليفونيا صباح اليوم بكلا الطالبين فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، قدم خلالها التهنئة لتفوقهما.

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